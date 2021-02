Ce mardi matin, les habitués du marché hebdomadaire de Châtelet ont eu la surprise de découvrir une énorme affiche "Commerce à vendre" sur la devanture du bistrot "K'fé Le Club".

Que l'on rassure tout de suite les passants et les clients occasionnels, l'établissement n'est pas à vendre. "Mon commerce n'est pas à vendre. Je veux juste attirer l'attention des pouvoirs publics à tous les niveaux sur notre situation très compliquée et l’absence de perspectives," explique Laurent, le patron des lieux. L'entrepreneur de 33 ans qui a repris le café de son oncle en 2016 ne peut que se poser des questions sur son avenir. Non seulement le côté financier reste prioritaire mais il y a une chose qu'il ne peut estimer : c'est la richesse qu'apportent les relations sociales.