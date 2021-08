Depuis son bureau du 19e étage de la tour de police de Charleroi, Laurent Van Doren a une vue panoramique sur le centre-ville carolo. Une prise de hauteur qu'il compte bien appliquer dans sa nouvelle fonction de Chef de Corps de la Zone de Police de Charleroi. Il a une équipe de 960 policiers à gérer, et des défis plein les bras: toxicomanie et trafic de stupéfiants, violences intrafamiliales, incivismes en tous genres... Charleroi n'a pas la palme de l'insécurité, mais comme toutes les grandes villes elle a une large pente à remonter pour s'assurer de la sécurité et du bien-être de ses 200.000 habitants. Entretien.

Laurent Van Doren, vous avez postulé immédiatement à l'ouverture du poste à Charleroi?

"J'avais déjà un mandat et demi en tant que chef de corps d'Orne-Thyle, dans le Brabant Wallon, avec ses 42.000 habitants et ses 80 policiers. Mais j'ai démissionné pour obtenir un emploi au comité R. (renseignements et terrorisme, NldR). Sauf qu'après trois ans, j'ai été refroidi, j'ai voulu réintégrer la police et l'ouverture de poste à Charleroi a coïncidé."

On dit beaucoup de choses sur Charleroi, et la ZP n'arrive pas à recruter d'ailleurs. Vous n'avez pas hésité?

"C'est un job de défi, effectivement. Mais je suis un optimiste, j'arrive avec mon dynamisme. Il faut donner une bonne image de la zone pour motiver les jeunes à y postuler et y faire leur carrière. Mais il faut aussi, je pense, attaquer les phénomènes criminels autrement. Mon plan c'est de coordonner autrement et mieux gérer les informations. Ce n'est évidemment pas en six mois qu'on va résoudre les problèmes de personnel policier, de budget et de criminalité à Charleroi. Mais en travaillant étape par étape, on pourra déjà avoir des résultats rapides et visibles, qui motiveront le personnel à poursuivre les modifications sur le fond."

Il y a des "problèmes carolos"?