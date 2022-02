Pour le 88e anniversaire de la mort du roi Albert Ier, Charleroi, son collège communal et ses associations patriotiques se rassembleront le 17 février prochain. Un cortège se réunira à la Caserne Trésignies à 17 heures, pour partir vers le monument Albert Ier à 17h30, où des fleurs seront déposées.

Albert Ier fut le 3e roi des Belges, à partir de 1909, à la mort de son oncle Léopold II. Souvent appelé "Roi Soldat" pour sa prise de position contre l'invasion allemande de 1914, il a aussi milité pour le suffrage "universel" masculin, plutôt que le vote plural (certains hommes avaient plus de votes que d'autres, notamment s'ils étaient riches), ainsi que la législation sociale et la liberté syndicale. Il était intéressé par les sciences et les progrès industriels, si tant est qu'ils s'accompagnaient de progrès sociaux. Il était soucieux d'une "colonisation réfléchie" peut-on lire, mais a participé à la création de l'Union Coloniale, une fédération propagandiste légitimant la colonisation d'après "Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations". Il est mort à 58 ans, en 1934, lors d'un accident d'escalade dans la vallée de la Meuse.