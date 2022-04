L’été dernier, l’équipe du BaD Festival lançait un événement unique en Wallonie : un espace de 2.500 mètres carrés de friches industrielles réhabilités pour faire la fête à Charleroi autour de la culture et de la streetfood.

Ce vendredi, Nathan Lauriola, l’organisateur de l’événement et propriétaire du Barabouff , a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux: "Le plus grand espace foodcourt de Wallonie est de retour pour sa deuxième saison estivale".

Cela se déroulera du 27 mai au 17 juillet, avec la même formule: en soirée les vendredi, samedi et dimanche.

Le Bouffe and Drink Festival avait réuni des milliers de Carolos et Wallons lors de l’été et l’hiver 2021. Cette année encore, le BaD prévoit des concerts, des événements surprises et plusieurs partenariats.

> Adresse: 26 rue Chausteur, 6042 Lodelinsart.