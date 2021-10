Le barreau de Charleroi a été la cible d'une cyberattaque malveillante: ce mercredi, près de 12.000 dossiers étaient verrouillés par des pirates informatiques, une attaque de type "ransomware" LockBit. C'est-à-dire que les systèmes informatiques ont été infiltrés, chiffrés par des pirates informatiques pour en empêcher l'accès, et qu'une rançon est demandée pour libérer les dossiers, sous menace de rendre leur contenu public. Une méthode née il y a deux ans et qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans le milieu.

C'est La Nouvelle Gazette, dans ses colonnes, qui annonce l'information. La menace est prise très au sérieux par les avocats carolos et le barreau.

Il convient de préciser que ce type d'attaque n'est pas la preuve d'une sécurité insuffisante ou d'amateurisme de la part des victimes. Tout système informatique est faillible: pour toute mesure de sécurité imaginable, une faille sera découverte. La cybersécurité est un milieu en perpétuel évolution, et les hackers - "white hats" (pour la sécurité) comme "black hats" (qui préparent des attaques) - sont pris dans un perpétuel jeu du chat et de la souris, l'un essayant d'être toujours plus malin que l'autre.

Plus de détails à venir.