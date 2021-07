Comme le signalent nos confrères de la RTBF, le barreau de Charleroi propose d'apporter son aide aux sinistrés des inondations ainsi qu'aux communes touchées. Concrètement, des avocats sont à disposition des gens pour un premier contact juridique. Les communes de l'arrondissement de Charleroi sont concernées, il s'agit donc de Pont-à-Celles, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Montigny-le-Tilleul, Les Bons Villers, Aiseau-Presles, Châtelet, Charleroi, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Courcelles et Fleurus. "Il y aura des adaptations particulières en fonction des désidératas des communes", note Nathalie Monforti, bâtonnière élue. "Et les permanences se feront en présentiel, ça a été décidé parce que les gens ont besoin de contact et parfois n'ont aussi plus d'ordinateur..."

Certaines communes ont déjà réagi à l'appel du barreau: à Châtelet, Aiseau-Presles et Ham-sur-Heure-Nalinnes, des permanences seront organisées dans les locaux communaux, "ils envisagent aussi la présence d'un assistant social pour les cas qui le justifieraient, parce que c'est parfois des gens qui ont tout perdu, pas spécialement un problème d'assurance ou d'ordre juridique", ajoute Nathalie Monforti.

Elle évoque une autre piste: le barreau envisage de contacter les assurances afin de voir quels sont les documents nécessaires pour entrer un dossier, afin de pouvoir aiguiller directement les gens lors des permanences et que l'indemnisation arrive le plus vite possible.

Les permanences communales seront annoncées par les différentes administrations en temps et en heure, mais en attendant les avocats du barreau sont à disposition, via le numéro gratuit 0800/15.140 de 14 à 17 heures toute la semaine, ou directement via le barreau de Charleroi au 071/20.07.03 ou barreau@barreaudecharleroi.be