La jeune fille âgée de moins de 16 ans a pris son courage à deux mains et s'est confiée à son père, en février 2018, sur les drôles d'agissements de Pascal, le nouveau compagnon de sa mère. « Elle lui a expliqué qu'il entrait de force dans la salle de bain, qu'il lui caressait les cuisses et la poitrine et qu'il tenait des propos déplacés du style : « à tes 18 ans, je vais te défoncer le cul » », explique le parquet.

« Je n'ai jamais été seul avec elle »

Ni une ni deux, le papa de la victime a déposé plainte à la police. Un dossier a été ouvert pour faire la lumière sur l'existence ou non de ces faits rapportés par le paternel. Auditionnée, la jeune fille a réitéré ses explications en confirmant être victime d'attentats à la pudeur depuis un an. D'après elle, sa maman n'aurait rien fait alors qu'elle avait reçu ses confessions.Pour le parquet, les déclarations de la victime sont crédibles et mesurées. De plus, le frère de l'adolescente confirme également avoir assisté à des agissements suspects de la part de Pascal (paroles et claques sur les fesses). De même que la grand-mère, qui a vu le beau-père toucher les fesses de sa belle-fille. Ce mardi matin, Pascal nie farouchement avoir tripoté sa belle-fille. « Je n'ai jamais été seul avec elle. J'ai toujours gardé une certaine distance avec elle parce que je ne voulais pas prendre la place de son père. Je pense qu'il s'agit là d'une vengeance et qu'elle a été manipulée », signale le prévenu.Le parquet, qui a requis une peine d'un an de prison contre Pascal, est également conforté dans son opinion grâce à des photos retrouvées dans le GSM du quinquagénaire. « Outre des photos à caractère sexuel, il y avait également une photo prise dans la salle d'attente du commissariat d'une jeune femme en mini-jupe. La photo était orientée sur les cuisses de la jeune femme. »Me Jacques, à la défense, plaide un acquittement pur et simple en revenant sur cette vengeance orchestrée par la jeune fille. « Elle a eu une altercation avec sa maman au sujet de son petit copain de l'époque. Comme elle n'arrivait pas à obtenir ce qu'elle voulait, elle a cherché à chasser l'intrus. C'est également quelque chose qui peut être plausible. »Jugement le 29 mars.