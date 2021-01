Un bénéficiaire du revenu d’intégration sur 10 compte plus de 5 ans de présence, un sur deux reste moins d’un an et le turnover concerne chaque année près d’un tiers de la population des usagers : voilà de quoi casser le cliché persistant du minimexé installé à vie dans le système.

A la date du 1er septembre 2020, la ville de Charleroi comptait 8.501 bénéficiaires du RIS, un chiffre qui passera à 9300 à la fin de cette année selon les prévisions de l’institution. En 2019 alors qu’ils étaient au nombre de 8.000, 2.426 ayant-droit quittaient le « système ». Ils avaient été 2.439 à le faire un an plus tôt, et 2.329 en 2017.

Ces départs sont liés à (...)