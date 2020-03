Les enfants de primaire à Courcelles sensibilisés au bien-être de leurs animaux domestiques.

C’est une initiative inédite qu’ont choisi de mener conjointement l’échevinat de l’enseignement et l’échevinat du bien-être. Tous deux se lancent dans un projet pédagogique à destination des écoles de l’entité. Ils se sont donné pour mission d’accompagner les enfants dans l’apprentissage des bons comportements à adopter avec un animal domestique. "Ce projet est destiné à encourager la réflexion sur le bien-être de l’animal de compagnie, pour conscientiser, prévenir, responsabiliser, changer les habitudes, progresser, et non pour culpabiliser ou dénoncer. Il vise à développer l’empathie, à se mettre dans la tête de l’animal pour savoir ce qui lui convient vraiment, et non ce que nous pensons être bon pour lui. Et cela s’apprend !" explique Hugues Neirynck, échevin du bien-être animal.

C’est par l’intervention des membres du Conseil consultatif du bien-être animal de Courcelles que cet accompagnement et cet apprentissage pourront se faire. Pour mener à bien cette opération, ils vont parcourir les écoles de l’entité courcelloise afin de sensibiliser les élèves de 4e et 5e primaire au bien-être de nos animaux de compagnie (chiens et chats). Lors de cette opération les enfants seront amenés à réfléchir sur le thème "Adopter un animal de compagnie… c’est quoi ?"

Le Conseil Consultatif du Bien-être animal a d’ores et déjà préparé un programme à destination des écoliers. Seront abordés : l’alimentation et les aliments interdits, comment aborder un chien inconnu, les soins et le matériel nécessaire, les loisirs avec son chien, la maltraitance animale ou encore l’adoption, la raison de le faire, les avantages et les inconvénients.

"Les enseignants et les enfants recevront un cahier pédagogique destiné à rendre l’animation plus agréable et prolifique. Les animations seront assurées par des membres de la SPA faisant partie de la commission consultative du bien-être animal," conclut Johan Pétré, échevin de l’enseignement.