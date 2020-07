Rencontre avec le commissaire divisionnaire Philippe Goffaux, chef de corps f.f. de la Zone de Police de Charleroi.

Le commissaire divisionnaire Philippe Goffaux est chef de corps "faisant fonction" depuis le départ de son prédécesseur en avril 2019. Il devait assurer l'interim, en quelque sorte, en attendant qu'un chef de corps soit désigné. Sauf qu'une pandémie s'est invitée entre temps, et qu'il doit gérer une des plus grandes zones de police du Pays, avec près de 1.100 travailleurs, policiers et civils, pendant la crise du covid.

Comment la police s'est adaptée aux nouvelles mesures ? Qu'est-ce qui est mis en place au sein des commissariats pour la prévention ? Quel plan d'action si de nombreux policiers devaient tomber malade ? Rencontre.