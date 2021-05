Le Bois du Cazier se met au vert: c'est la thématique choisie par le site historique cette année pour animer les congés et les vacances durant la Covid. Son offre se veut résolument tournée entre culture et nature, parce que si le Bois du Cazier est un musée, un lieu de mémoire de la catastrophe, un témoin vivant de l'industrialisation, c'est aussi 25 hectares de bois et de terrils, à découvrir ou redécouvrir au beau milieu de la ville de Charleroi.

Leur application mobile "Le Bois du Cazier" vient de recevoir une mise à jour, avec de la géolocalisation et un nouveau parcours en 15 étapes pour découvrir la nature et l'histoire riche du site. De quoi s'orienter dans une balade de 2h30 qui mènera à l'observatoire, au sommet d'un terril à 241 mètres d'altitude, qui donne une vue imprenable sur la région: les friches industrielles, les châssis à molette du Cazier, le centre-ville carolo et son beffroi, sa tour de police, sa vigie et sa basilique. L'accès au site est payant, et une broche à 8€ a été éditée pour revenir encore plus en détail sur l'histoire locale, ainsi que la faune et la flore à observer sur place.

L'autre rendez-vous, ce sera à partir du 20 juin, cette fois pour une balade plus longue dans la zone de protection de l'Unesco autour du site lui-même. Une balade à pied (6,7km) ou à vélo (8km) avec à nouveau 15 points d'intérêt - des autres bien sûr - pour découvrir le Pays Noir qui ne l'est plus tant que ça. Lancement à 1€ symbolique.

Pour enchanter les plus jeunes, entre 6 et 12 ans, ce sera une activité interactive qui sera organisée à partir du 1er juillet: armés d'un sac à dos, les enfants partiront avec leurs parents à la découverte de certains endroits-clé du Bois du Cazier. Différents thèmes seront abordés, notamment reconnaître la grenouille et le crapaud autour de la mare, mais aussi comprendre comment la nature a recolonisé les terrils. De nombreux bouleaux parsèment ainsi les environs, et les enfants trouveront dans leur sac à dos des graines, à comparer avec les châtaignes et noisettes, plus lourdes, qui nécessitent qu'un animal les déplace pour les replanter. L'animation reprendra bien sûr pourquoi et comment les terrils sont arrivés dans la région de Charleroi, avec une explication ludique de l'industrialisation et de ce qu'étaient les charbonnages. Prévoir 8€ pour le sac à dos, et des entrées sur le site.

Enfin, pour les entreprises et les associations, le Bois du Cazier s'est associé avec le Natura Park (de l'Eau d'Heure): en semaine et hors congés scolaires, 24 trottinettes électriques et un accompagnateur sont disponibles pour un team building d'1h30 pour découvrir les terrils du Cazier et le Bois du Prince. Coût: 40€/trottinette.

"Le monde est de plus en plus concurrentiel, ça se ressent aussi au niveau des musées. Du côté anglo-saxon, ils sont privés, et la thématique de la journée internationale des musées cette année le montre bien: inviter à développer de nouvelles pratiques de création de valeur commerciale dans les lieux culturels", commente Jean-Louis Delaet, directeur du Bois du Cazier, à Marcinelle, non sans souligner l'intérêt de la valeur culturelle également. "Et comme d'autres, on doit en effet se réinventer, parce que la société évolue et vite: les réseaux sociaux, les applications mobiles, capter l'intérêt du jeune public, ..."

* L'entièreté du site (balades extérieures et espaces muséaux) est accessible aux chiens de toutes les tailles.