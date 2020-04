L'ancien charbonnage est le premier espace culturel carolo à annoncer son ouverture au public prochainement.

Le monde culturel est bien morne en ce moment, pourtant une lueur d'espoir brille du côté du site du Bois du Cazier à Marcinelle. Alors que le site carolo, inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco, a été fermé le 14 mars dernier afin d'éviter la propagation du coronavirus, la dernière réunion du Conseil National de sécurité du 24 avril prévoit une ouverture prochaine des musées sous certaines conditions.

Même si on n'en est qu'aux prémices de cette réouverture, le directeur Jean-Louis Delaet et son équipe planchent sur les conditions de celle-ci. "Il va sans dire que nous réfléchissons à garantir à tous la sécurité à laquelle il a droit. Que ce soit pour les travailleurs et les visiteurs, nous réfléchissons à mettre sur pied des procédures efficaces. Il est clair que les visites de masses ne seront pas permises", explique le directeur.

Si l'annonce du 24 avril lance le début de l'ouverture de certains sites et musées sous conditions, une réunion entre le secteur muséal et les pouvoirs politiques fixée ce 29 avril déterminera l'ensemble des modalités précises à suivre.

"Pour l'instant, le site serait ouvert à des personnes voire des familles. Il n'est pas encore question de recevoir des groupes ou faire des visites guidées. Nous allons permettre au public d'évoluer dans le site suivant certaines règles comme un parcours à sens unique, la mise à disposition de gel et si besoin de masques. Il sera également possible de visiter le musée de l'industrie également ainsi que l'espace 8 août 56. Les visiteurs auront aussi la possibilité de découvrir les terrils environnants. Pour ce qui est du musée du verre, celui-ci étant communal, son ouverture n'est pas de notre ressort."

Au Bois du Cazier, on a déjà pensé à cette ouverture en mettant au point de nouvelles formes de réservations. En effet, grâce à Elloha, une plate forme de réservation dont le Bois du Cazier et l'un des tous premiers utilisateurs, il est désormais possible de réserver et payer sa visite en ligne et d'effectuer des achats de produits à distance. Elloha est un outil régional de commercialisation sur Internet mis en place par Wallonie-Bruxelles Tourisme et le Commissariat Général au Tourisme.

Outre les musées et le site en lui-même, l'exposition "Défense de jouer" sera accessible. Les activités de juin et juillet "Sports terrils pour tous" et le festival international de chant choral restent annulés. Les commémorations du 8 août se feront de manière réduite, avec des représentants belges et italiens.