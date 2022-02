L’année 2022 marque un triple anniversaire au bois du Cazier à Marcinelle : le bicentenaire de l’octroi de la concession minière à Eulalie Demanet de Virelles, héritière de la famille du Cazier ; les 20 ans de l’ouverture du domaine au public et les 10 ans de la reconnaissance Unesco. L’élaboration du programme commémoratif a demandé plus d’un an de réflexion et de préparation. Rencontre avec le directeur du site Jean-Louis Delaet.