L’entreprenariat va bon train dans la métropole sambrienne : Charleroi Entreprendre vient de compiler ses chiffres pour l’année 2021 et le résultat est bluffant : +40 % de projets ont été accompagnés par la structure.

Ouverte en 2019 avec pour objectif assumé de doubler la création d’entreprises, la structure Charleroi Entreprendre - qui fonctionne principalement sur fonds publics - a-t-elle tenu son pari ? Oui, pour le directeur Denis Lesoil. "On est pour le moment à plus de 150 emplois créés en 2021. Et on n’a jamais eu autant de créations d’entreprises : de 12 en 2019, on est passé à une quarantaine. Et au niveau accompagnement, en tout sur une année, il y a plus de 350 entrepreneurs qui ont fait appel à nous. Cela va de la personne qui a une idée et qui veut voir si ça vaut quelque chose à celui qui est présent sur le marché depuis plus de 10 ans et qui veut agrandir tel ou tel composant : on a tous les types de projets, de différentes maturités."

Le bilan est là et il est positif. Peut-on invoquer un "effet Covid" avec de nombreuses personnes qui ont finalement décidé de passer le pas de réaliser leur propre entreprise ? Ou bien est-ce simplement que l’entreprenariat à Charleroi commence à prendre la place qui aurait dû être la sienne ? "On sent qu’il y a une certaine prise de conscience dans la population, due au covid, avec les modes de travail qui sont en train de changer : c’est un terreau fertile pour l’entreprenariat, être son propre patron ou retrouver du sens dans ce qu’on fait, parfois.La crise a bousculé les idées reçues sur le monde du travail, on voit un effet "pourquoi pas moi ?". Mais je pense que ce n’est pas tout. Il y a aussi l’effet qu’il y a maintenant la possibilité d’avoir plus facilement des interlocuteurs, via la porte d’entrée qu’est Charleroi Entreprendre. Et puis il y a aussi, probablement, le fait qu’avec les plans d’investissements et le plan de relance sur notre bassin de vie carolo d’un côté, et les politiques wallonnes de l’autre, il y a un élan positif dans la création d’entreprise. Parce que d’une certaine manière l’entreprenariat a une place à prendre dans ce renouveau."

Les jeunes, d’ailleurs, veulent prendre leur avenir en main : on le voit en politique, on le voit au niveau du climat, et on le voit chez les étudiants-entrepreneurs. Là aussi, le nombre de projets accompagnés par Charleroi Entreprendre a explosé. "On était il y a quelques années à 15-20 projets, maintenant on est à près de 100. C’est une évolution impressionnante. Ça dénote la volonté des étudiants de devenir leur propre patron, de trouver du sens dans leur action : on a abordé un exemple récemment, avec la reproduction de reptiles. Ce jeune a fait de sa passion une activité entrepreneuriale. Et c’est le genre d’histoire qu’on voit assez régulièrement. Le rêve de bosser pour une grosse boîte est de plus en plus occulté par l’envie de lancer sa propre entreprise, une activité pérenne, durable, et dans leur région aussi."