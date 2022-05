Coup dur pour la flotte culturelle carolorégienne, l’un de ses vaisseaux amiraux va se trouver en cale sèche pendant au moins douze mois. C’est le résultat du processus imposé par les fonds européens FEDER : les subsides doivent être engagés avant une date limite, sous peine d’être perdus. La Province de Hainaut, propriétaire des bâtiments du musée d’art, a donc décidé de se lancer en ce printemps 2022 dans ce grand chantier.“ Il va s’agir d’isoler le BPS22 et de mettre nos bâtiments en conformité avec les normes énergétiques en vigueur ”, explique Laure Houben, responsable de communication du musée. Elle poursuit aussitôt :“ Ce sera aussi l’occasion de restaurer la verrière de notre grande halle, qui est un élément classé au patrimoine ”. Dès lors, les interventions devront se préparer avec diligence et se mener avec précision et délicatesse.“ Il faudra au minimum l’équivalent de quatre mois sans une goutte de pluie, pour les travaux sur la verrière. Il faudra également prendre en compte les périodes de congé du secteur de la construction ”. Donc, aucune date de fin n’est fixée, même si l’espoir, dans le chef de l’équipe du musée, est d’en avoir fini pour juin 2023.

Une seule certitude, la date de fermeture du musée : c’est déjà la semaine prochaine, dès la fin de l’exposition Teen Spirit, qui se clôture ce 22 mai.

D’ici là, le BPS22 va aussi assurer la restitution de résidence de l’artiste québécoise Stéphanie Auger ;“ Et, d’ici aux premiers coups de pioche annoncés pour ce 13 juin, nous organiserons un grand week-end de trois jours, pour accueillir les jurys des cursus de photographie et de sculpture de l’École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre, en présence, notamment, du sculpteur et plasticien carolo Johan Muyle ”.

La question, c’est donc de savoir comment le BPS22 remplira son agenda, sans avoir accès à ses bâtiments pendant les douze prochains mois. La réflexion est toujours en cours et les modalités restent à définir mais la volonté est avouée :“ Nous, notre directeur Pierre-Olivier Rollin et toute l’équipe, réfléchissons à des espaces à investir, hors de nos murs ; avec, notamment, l’espoir de pouvoir exposer des pièces monumentales de notre collection que nous ne pouvons pas facilement montrer habituellement ”.