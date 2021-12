Les budgets 2022 du CPAS et de la Ville ont été approuvés ce lundi. Un nouvel endettement permet d’éviter le pire.

D’une part, des recettes qui s’érodent ou qui évoluent moins vite que l’inflation et d’autre part des dépenses qui explosent : la ville de Charleroi continue à s’enfoncer dans le rouge, son budget 2022 présente un déficit de près de 80 millions compensé par l’octroi d’un nouveau prêt exceptionnel de la Wallonie, le plan Oxygène. D’un montant de 403 millions d’euros sur une durée de 5 ans (remboursable en 30 ans à 85 % du capital par la ville avec une prise en charge des 15 % restants et des intérêts par la Wallonie), ce plan offre un ultime (?) sursis pour trouver des moyens de refinancement à hauteur des besoins. Le coût du CPAS (NdlR : son budget a été approuvé en conseil de l’action sociale) augmente chaque année, comme celui de la zone de police. Avec Tibi, les dépenses de transfert ont grimpé de 9 millions en un an. Et l’effet boule de neige des cotisations de responsabilisation de pension aggravent le déficit.