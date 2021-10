L’Oxycodone est un analgésique opioïde, dérivé de la morphine, et à utiliser uniquement sur prescription médicale. C’est également un analgésique considéré comme stupéfiants. Autant dire que son utilisation peut être dangereuse pour la santé. Et le 14 décembre 2018, à Chapelle-lez-Herlaimont, ce fut le cas lorsque Sandra (en plein traitement personnel d’Oxycodone) a donné un comprimé de 40 mg à Giovanni, son ami, pour le soulager.

"Il était très très mal et me suppliait de lui en donner", avait expliqué la prévenue à la justice en mai dernier. En milieu d’après-midi, Sandra constatait que Giovanni "ronfle". En réalité, il était en détresse respiratoire et décèdera quelques instants plus tard…

Pour mieux juger de la culpabilité et de l’implication de la prévenue dans le décès, le tribunal correctionnel avait sollicité une expertise médicale, pour déterminer le nombre de cachets pris par la victime au moment de son décès. Et l’avis de l’expert est clair : le cachet de 40mg d’Oxycodone donné par Sandra est la cause du décès. « Quand il y a un traitement à l’Oxycodone, on travaille de 10mg par 10mg. Ici, la dose donnée est 4x plus importante. C’est une dose mortelle pour une personne pas habituée aux opiacées », estime le substitut Bury. Pour rappel, le parquet avait précédemment requis une peine de 4 ans de prison avec sursis. Jugement le 3 décembre.