J.C., 19 ans, a été condamné à 30 mois de prison, avec un sursis partiel de 5 ans pour la moitié de la peine, ce mardi par le tribunal correction de Charleroi.



Il était poursuivi pour avoir cambriolé des maisons et volé dans des jardins de la cité André Renard, à Courcelles. Plusieurs vols avaient été commis dans le quartier, le 16 janvier dernier, entre 18 et 22 heures : des abris de jardin, voitures et maisons étaient visés.

La police, alertée par des riverains qui ont aperçu le jeune homme, s’est lancée dans une chasse à l’homme pour rattraper J.C. : deux heures durant, avec des chiens, la police a quadrillé la zone. Son portefeuille, son GSM et un tournevis ont été trouvés dans les environs, ainsi que ses empreintes de pas sur une des fenêtres.

Au tribunal, le Ministère public avait requis deux ans de prison. J.C., lui, avait tout nié en bloc. L’acquittement était plaidé par son conseil. Il a été condamné à 30 mois.