Ils étaient nombreux à attendre sur le bord du parcours pour regarder défiler les différents groupes présents à l’édition 2020 du grand carnaval de Charleroi. Tout comme une grande fête de village, les Carolos se sont massés le long du tout nouveau circuit dessiné dans les rues de la ville basse.

Alors que certaines grandes villes de Belgique comme Binche, Malmedy ou encore Eupen revendiquent un carnaval de tradition immuable, à Charleroi, on invente et réinvente la tradition, celle qui sera la base du prochain carnaval lui-même, base du suivant.

À côté des sociétés carnavalesques plus traditionnelles comme les Climbias, les Géants et les Gilles de Charleroi, il existe de nouveaux groupes portant ainsi le nombre des personnes qui défilent à 600. Parmi ceux-ci, des élèves d’écoles de danse de Charleroi, des personnes souffrant de handicaps mentaux ou physiques, ou encore l’école des jeunes footeux du Sporting de Charleroi.

➔ Le cortège en vidéo

En marge de ce renouveau, l’envie de se réinventer et d’inviter qui le souhaite à créer ce nouveau carnaval. Le centre culturel L’Eden occupe une place centrale dans ce renouveau avec la mise en avant des acteurs socioculturels locaux.

Tous auront fait fi de la pluie pour offrir aux spectateurs un spectacle haut en couleur avant d’assister au procès puis au brûlage du Corbeau et des idées noires récoltées dans différents endroits de la ville depuis quelque temps.

➔ Le brûlage du Corbeau en vidéo

Les plus attentifs auront pu remarquer que le carnaval était spécial à plus d’un titre. Il ne comporte aucun char à moteur ni musiques enregistrées. Tout est poussé à la force des jambes et des bras et des musiciens amateurs ou professionnels jouent des airs modernes avec des instruments parfois inventés. Autre particularité, tout (costumes, char et certains instruments) est le fruit de récupération, le neuf et le gaspillage n’ont pas leur place au sein du cortège.

© Ngom



Bien évidemment, le carnaval symbolise la fin de l’hiver, l’arrivée du printemps et le réveil de la terre mais il est aussi l’occasion d’inverser les rôles, de se déguiser et de se prendre, l’espace de cette journée, pour une autre personne.

La préparation de ce cortège si original remonte à plusieurs mois. Les groupes se sont organisés aux 4 coins de la commune afin de décider du thème. De cette manière, on a pu voir les membres d’une maison de jeunes proposer un mini-char construit comme un grand bac à compost ou encore des fanfares bricoler des instruments à l’aide de bidon ou de tuyaux.

Dans la Gazette du Carnaval , on nous apprend que "la Grande Parade du Carnaval défend l’idée qu’une autre société est possible et propose des modes particuliers de créativités. L’ADN de cet événement est donc fait de mixité, de récupération, de sans moteur et de sons non enregistrés".

Pour les amoureux du carnaval carolo, il faudra à nouveau attendre un an.