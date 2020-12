En projet depuis des années, on avait même espéré un premier coup de pelle pour 2018, ce C.A.I. - pour les intimes - permettra de réunir tous les services de l'administration communale fleurusienne au même endroit (200 personnes), dans un bâtiment basse énergie. Les citoyens auront un accueil complet, avec des facilités d'accès et les parkings nécessaires. Le tout, situé sur un terrain inoccupé dans le bloc formé par le chemin de Mons, rue de Bruxelles, rue du Berceau et rue Paul Vassart.

© Ville de Fleurus

Il faut encore décrocher divers permis et autorisations, mais le Groupement Fleurus SA (consortium d'entreprises) a reçu notification du marché, avec un premier coup de pioche attendu pour la fin d'année 2021 et la finalisation des travaux pour 2023. Pour la petite histoire, c'est un jury de 4 citoyens, 4 représentants de la Ville de Fleurus, 4 élus du conseil communal et 4 experts qui ont statués sur les projets proposés.

Il était question, lors des précédents développements, d'un montant global de 10 à 12 millions d'euros pour la construction de ce nouveau Centre Administratif "digne du 21e siècle" comme le souligne la cellule communication.