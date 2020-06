Des promenades, une piste vita, des bois, des piscines, un minigolf et des étangs, le centre de délassement veut devenir le "Central Park" carolo.

Avec ses 150 hectares sur un massif de 1.500 hectares répartis entre autre sur Charleroi, Gerpinnes et Nalinnes, le bois du centre de délassement se voit bien devenir le "central park carolo".

Géré par la RCA (Régie Communale Autonome), le site s'apprête à vivre quelques transformations destinées à lui donner un sérieux coup de jeune. Créé en 1958 par l'architecte Jacques Depelsenaire afin que les familles ouvrières puissent se balader et s'offrir quelques loisirs en dehors de la ville, "le centre de délassement est presque un contre emblème de la ville de Charleroi. Ici il y a du vert, des espaces boisés et une grande ambition architecturale avant date. Nous avons des trésors qui ne demandent qu'à être vus par les visiteurs", annonce d'entrée Antoine Tanzili, le directeur de la RCA.

Si seul les terrains de tennis sont gérés par une autre structure (Astrid Bowl), il revient à la RCA et les 6 personnes affectées au site de tout gérer et lui redonner un second souffle.