A la rentrée se posent les inévitables questions du choix des études. Pour offrir un aperçu de son catalogue, le centre de formation numérique E6K (Ecole 6000) et ses partenaires de formation (le Centre IFAPME de Charleroi, Technofutur TIC, BeCode, l’ULB et l’UMons, ainsi que CharleWood) organisent le mercredi 22 septembre prochain une journée portes ouvertes inédite, de 14 à 17h30.

Une occasion unique de venir découvrir, à travers une vingtaine d'ateliers et d’espaces de démonstrations, les applications et débouchés de ces formations aux métiers du numérique. « L’événement permettra également de favoriser les échanges informels entre les futurs apprenants et la communauté d’entreprises hébergée sur le site » explique Abd-Samad Habbachi, directeur du centre A6K-E6K.

Pour cette année 2021-2022, une centaine de formations sont accessibles, notamment en développeur web, en digital marketing et en data et intelligence artificielle, des profils particulièrement recherchés sur le marché de l’emploi. « E6K a été créé afin de rassembler les formations numériques dans un seul et même lieu facilement accessible dans le centre-ville, à la sortie de la gare du sud. »

La journée se clôturera par un moment de rencontre et d’échange convivial entre apprenants, formateurs, alumnis et entreprises.

> Infos et inscriptions préalables souhaitées, mais accès possible le jour même sans réservation.