Le collège communal l’a voté mardi dernier : tout le centre-ville de Gosselies va entrer en zone limitée à 30 km/h dès ce vendredi, 10 heures du matin. La Nouvelle Gazette l’annonçait dans ses colonnes récemment.

Les panneaux ont déjà été placés aux entrées, ils sont bâchés depuis leur installation. À dix heures, ils seront tous dévoilés pour l’entrée en vigueur officielle de la mesure.

C’est le deuxième hypercentre à devenir une zone 30, on le rappelle "en phase de test" puisque des modifications pourraient encore survenir dans les prochaines semaines et mois. D’autres ne sont pas à l’ordre du jour, Charleroi et Gosselies étant les noyaux urbains qui présentent le plus de passage, notamment avec les établissements scolaires concentrés dans ces périmètres. Par contre, des quartiers résidentiels pourraient suivre signale tout de même le cabinet de l’échevin de la Mobilité, Xavier Desgain.

Voilà qui ne manquera pas de raviver les débats autour des zones 30, puisqu’on sait que la mesure a été plus ou moins bien accueillie à Charleroi par les automobilistes. Pourtant, pour l’échevin, "cela pourrait bien fluidifier la circulation, en limitant les accélérations et freinages qu’on connaît aujourd’hui et qui causent des embouteillages, plusieurs études le montrent", disait-il à La Nouvelle Gazette.