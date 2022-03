"C'est nécessaire", écrit le cabinet du secrétaire d'Etat dans un communiqué. "En 2021, près de 1 300 personnes en séjour irrégulier ont été interceptées par la police à Charleroi. L'arrivée d'un centre de retour fermé permettra de détenir ces personnes en vue de leur renvoi dans leur pays d'origine et de garantir une meilleure approche de la criminalité dans une grande ville comme Charleroi."

D'après la communication, il s'agira notamment de personnes condamnées pour cambriolages, délits sexuels ou violences, mais aussi des délits mineurs (vandalisme, dérèglement de comportement ou toxicomanie). "Nous voulons également éloigner de force encore plus d'étrangers qui se trouvent dans nos prisons", a déclaré Sammy Mahdi.

Le centre fermé serait construit sur un site de la police fédérale, près de l'aéroport BSCA. C'est de là que les vols contenant les personnes expulsées partent, le cabinet du secrétaire d'Etat faisant notamment mention des régions du Maghreb et des Balkans. Ce centre aura une capacité de 200 places, annonce Sammy Mahdi. L'appel d'offres pour la construction serait lancé en 2023, pour une ouverture prévue en 2027.

"A ce stade, il s'agit d'une décision de principe prise par le gouvernement fédéral", répond la porte-parole de la Ville de Charleroi, interrogée sur la question. Paul Magnette et le collège communal ont sollicité une rencontre avec le gouvernement fédéral, "pour concrètement voir de quoi il est question et quelle est exactement la décision qui a été prise." On rappelle que la Ville de Charleroi était à l'origine opposée au projet, avant de l'accepter dans le cadre des négociations de formation du gouvernement fédéral, à condition notamment que ce centre ne soit utilisé que pour des personnes en situation irrégulières qui ont commis des infractions qui troublent l'ordre public, que la capacité soit en adéquation avec le nombre de personnes dont l'expulsion est la dernière solution, et qu'aucun enfant n'y soit enfermé.

A ce sujet, Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi et président du PS, expliquait encore il y a quelques mois: "Il faut éviter les amalgames qui sont malheureusement faits, entre la présence de personnes d'origine étrangère sur notre sol de manière régulière et qui font pleinement partie de notre vie en société, et la problématique des personnes qui demandent un titre de séjour et qui dans certains cas ne l'obtiennent pas. C'est uniquement à ce cas de figure que répond l'enfermement (en centre fermé, NdlR)", répondait-il à la conseillère C+ Anne-Sophie Deffense. "Il y a des cas minoritaires, mais qui existent, où il n'y a pas d'alternatives au retour dans le pays d'origine", avait encore souligné Paul Magnette. "On se retrouve avec des personnes qui ont reçu un, cinq, dix parfois trente ordres de quitter le territoire. C'est une situation en tant que bourgmestre que je ne peux pas tolérer."

Des échos similaires nous sont, par ailleurs, régulièrement faits au niveau de la police et de la justice carolo: une fois un ordre de quitter le territoire dans la poche, rien n'empêchait la personne concernée de rester, et malheureusement souvent de continuer dans des activités délinquantes ou criminelles qui l'avaient amené à se faire pincer à l'origine.