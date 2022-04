Avoir un centre d'enfouissement technique (CET) à côté de chez soi, ce n'est pas agréable. Au nord de Monceau-sur-Sambre, les riverains en font les frais pour le site du "Beaumont". "Si on devait aujourd'hui prendre la décision de l'ouvrir, on ne l'aurait pas fait à proximité d'une zone urbanisée comme celle-là", reconnaît d'ailleurs la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier (Ecolo). Mais il faut aussi "gérer les erreurs du passé", note-t-elle. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour les voisins du site : le CETB de Monceau, qui devait fermer en décembre 2022, sera reconduit. Un nouveau permis augmente sa capacité à 5,5 millions de mètres cubes (contre 3,9 millions aujourd'hui) et autorise l'exploitation du site jusqu'en 2027.

"C'était une décision difficile à prendre", explique Céline Tellier (...)