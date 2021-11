La décision n'a pas été facile à prendre. Mais elle a finalement été prise, conjointement avec le service Bien-Être Animal de la Ville de Charleroi et la SPA de Mont-sur-Marchienne.

Depuis des années, les Carolos peuvent croiser Valérie, une SDF à l'histoire tragique, qui se balade en ville avec son chat dans son manteau. Ce chat a été saisi et placé à la SPA. "Il va bien, il mange bien. Il n'y avait visiblement aucune violence, aucune malveillance. Mais il y avait maltraitance: simplement parce qu'un animal a le droit à sa liberté de mouvement, à un certain confort, qui ne lui était pas offert", explique Franck Goffaux, directeur de la SPA.

Visiblement, la décision d'enlever son chat à Valérie a été difficile : "Je suis le premier défenseur de l'animal de compagnie pour les SDF. Souvent, leur animal est bien traité, bien nourri, et c'est leur compagnon, parfois le seul contact social aussi. Malheureusement ici, ce n'était pas une vie pour ce chat : des heures durant, enfermé dans ce manteau, sans en sortir. On a reçu des dizaines de plaintes, au fil des années. Mais jusqu'à il y a peu, on ne pouvait rien faire", continue Franck Goffaux. "On a essayé de rencontrer cette dame, de lui expliquer la situation, mais elle s'est rapidement montrée agressive. Puis elle s'est enfuie quand on s'approchait. Depuis peu, la Ville de Charleroi s'est dotée d'un département sanctionnateur pour le Bien-Être Animal, et les agents assermentés ont aussi pu noter qu'il y avait maltraitance. Eux ont l'autorité pour saisir un animal que nous n'avons pas. C'est comme ça qu'on a pu intervenir."

On n'a pas pu parler récemment à Valérie, mais on sait que cette dame s'est retrouvée sans domicile il y a plusieurs années, temporairement au début, avant de sombrer de plus en plus dans le dur monde de la rue. Longtemps, elle a eu un nounours sur elle. Puis son nounours a disparu, paraît-il jeté à l'eau par des personnes malveillantes. Il a été remplacé par un chat, qui lui a maintenant été enlevé à son tour. Pour le bien-être de l'animal, certes, mais ça ne rend probablement pas la situation plus agréable à vivre...

Toute cette histoire aura permis au moins une chose positive: tordre le cou à des rumeurs qui couraient sur l'animal. Non, il n'a pas l'air d'avoir été drogué. Non, il n'avait pas les "jambes brisées pour ne pas qu'il s'enfuie". Et non, il n'était pas "à moitié mort". Aux yeux de la loi, cependant, il était maltraité, à cause de ses conditions de vie.

Aujourd'hui, le chat va bien. "Il est à la SPA, et c'est un chat d'ailleurs très sympa", note-t-on du côté de la Société Protectrice des Animaux. "Il devrait prochainement être mis à l'adoption, pour trouver une famille aimante où il aura l'opportunité de rester à l'intérieur, de sortir comme tous les félins, de se déplacer comme il l'entend."