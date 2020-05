Il écope de la prison ferme.

Mohamed Z. et Damien T. ont écopé respectivement, ce lundi, de deux ans et 18 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Charleroi pour leur implication dans un trafic de cocaïne, d’héroïne et de cannabis. Le 11 décembre 2019, la police de Charleroi remarque un véhicule Renault Kangoo avec une plaque d’immatriculation signalée volée. Damien est au volant avec Mohammed et Jo comme passagers. Les policiers fouillent le véhicule et découvrent 68 boulettes (96 g) d’héroïne, 18 boulettes de cocaïne et 22 g de cannabis. Des sachets de conditionnement, des balances ainsi que divers GSM sont retrouvés.

Damien reconnaît avoir été engagé en tant que chauffeur par Jo, mineur et boss de l’association. Ce dernier a également embauché Mohamed pour être son assistant lors des transactions.