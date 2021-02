Guy Brennet est chef indépendant. "Je preste en général pour des traiteurs, des restaurants, ou comme chef à domicile", nous explique le Carolo. "J'ai lancé Cooking4You il y a deux ans, mais avec la fermeture de l'Horeca, j'ai été obligé de me réinventer".

C'est la raison pour laquelle il a lancé la semaine dernière Cooking@Office : "le concept, c'est un plat - chaud et du jour - en livraison ou à emporter, du lundi au vendredi. Je loue les cuisines du Petit Versailles, à Gosselies, et je vise les entreprises de l'Aéropole et de la N5."