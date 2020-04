Patatras ! Le projet de vie de Sean Vandeweyer s’est effondré à la mi-mars avec l’annonce du confinement, la fermeture des frontières et la mise à l’arrêt du secteur Horeca. Lui qui attendait son visa pour immigrer au Canada où il venait de décrocher un CDD de deux ans se retrouve sans emploi et sans allocation de chômage. En cause : la démission de son précédent job quitté pour un poste au Québec. Un départ volontaire est sanctionné par le Forem.

Sans le Covid-19, Sean serait aux fourneaux d’un bateau de croisière fluviale quelque part sur le Saint-Laurent.

(...)