Ce dimanche peu après 17 heures, Madisson et Marlon sont inquiets : Aiko, leur malinois croisé akita, a sauté par-dessus la barrière du jardin et s'est enfui dans les rues de Montignies-sur-Sambre. C'est la première fois que ça arrive en trois ans, mais ils viennent de déménager et le chien ne connaît pas encore le quartier. "Je l'ai eu tout petit, quand il avait trois mois, c'est quasiment mon bébé aujourd'hui, j'ai commencé à paniquer dès que j'ai vu qu'il avait disparu", explique sa maîtresse Madisson.

Ni une ni deux, avec Marlon et un ami, ils se mettent à la recherche d'Aiko, la peur au ventre. "Moi j'étais en voiture, mon compagnon à pied. On a croisé plusieurs personnes qui nous avaient dit l'avoir vu, mais le temps qu'on arrive il n'était déjà plus là".