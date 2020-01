En l’espace d’un an entre novembre 2018 et 2019, le taux de chômage de Charleroi a connu l’une de ses décrues les plus fortes : la baisse de - 2,3 % a fait passer le taux global en dessous du seuil de 15 %, à 14,5 %.

La première ville de Wallonie recule ainsi à la quatrième place du palmarès des communes du bassin de vie les plus exposées au chômage, derrière Farciennes qui stagne à 18,1 % mais aussi Châtelet (15,6 %) et Viroinval (14,9 %). Les statistiques qui proviennent de la direction régionale de l’ONEM portent sur 26 entités, des Bons Villers et Pont-à-Celles au nord jusqu’au fond du Sud Hainaut en passant par l’enclave namuroise de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Ce recul est beaucoup plus marqué qu’en Wallonie, où la diminution n’a été que de - 0,3 %. Le taux de Charleroi reste toutefois supérieur à celui du Hainaut, 12,8 %.

Si l’on regarde 3 ans en arrière, le chiffre des demandeurs complets indemnisés s’est réduit de 25 %, il était encore de 20,1 % à la fin 2016. La baisse est d’autant plus spectaculaire qu’elle intègre la fermeture de Caterpillar, et la perte de milliers d’emplois.

C’est au nord que le chômage est le moins important : Les Bons Villers, où il a grimpé de 0,6 %, est à 8 % ex aequo avec Pont-à-Celles, devant Ham-sur-Heure/Nalinnes. Neuf des 26 communes de la zone sont en dessous des 10 %.

Parmi les raisons qui expliquent cette évolution, il y a d’abord eu un taux de création d’emplois favorable au marché. Ensuite, l’effet démographique. Comme l’année précédente, le nombre de départs à la pension a été supérieur à la hausse de population en âge de travailler. Et ça va continuer : au niveau national, les bénéficiaires âgés de plus de 60 ans représentent un quart du total. Enfin, il y a les restrictions de droits aux allocations, notamment chez les jeunes. Quant aux exclusions de chômeurs en fin de droits, les chiffres sont restés stables en 2019 par rapport à 2018.

Dans l’arrondissement de Charleroi, trois communes ont enregistré une croissance de leur volume de bénéficiaires complets : Les Bons Villers (+ 0,6 %), Montigny-le-Tilleul (+ 0,6 %) et Courcelles (+ 0,5 %). Dans la mesure où l’on parle de nombres très limités de chômeurs complets, quelques sorties d’emploi suffisent à faire bouger les résultats, analyse-t-on à l’ONEM. À Aiseau-Presles et Farciennes, le taux n’a pas bougé.

Bémol : le chômage temporaire a continué à gagner du terrain en Belgique, et Charleroi Métropole n’a pas été épargné.