Le CHU de Charleroi a été désigné par l’AViQ comme "hub" hospitalier pour organiser la vaccination dans 38 maisons de repos et de soin de la région carolorégienne, résidents et membres du personnel compris.

"En l’espèce, la pharmacie du CHU de Charleroi a pour rôle de commander les doses de vaccins Pfizer – BioNtech selon les capacités actuelles de livraison, d’en assurer la réception et le stockage dans des congélateurs à -75 degrés et de définir les quantités exactes avec les institutions qui seront ensuite livrées dans le respect strict de la chaîne du froid et des conditions imposées par ce type de vaccin", précise une communication du CHU.

Les premières vaccinations débuteront le jeudi 7 janvier au sein des 5 maisons de repos suivantes :