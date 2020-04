La Ville de Fleurus a fait installer une structure couverte dans le cimetière de Fleurus. Les ouvriers communaux ont travaillé d'arrache-pied durant 48 heures pour proposer cette solution aux proches des défunts.

"Comme les pompes funèbres et les églises ne peuvent plus organiser de cérémonie, ce sont les nouvelles règles pour lutter contre le Covid-19, tout doit se faire en plein air", détaille le service Cimetière de la Ville. "Si on a installé cette structure, c'est pour que ce soit plus intime, que ça puisse accueillir une civière avec un corps, que ça soit un peu plus discret que les allées ou le parking pour faire une petite cérémonie."

Les rassemblements, dans les cimetières, ne peuvent plus accueillir que 15 personnes, espacées d'un mètre cinquante, en incluant les fossoyeurs et les pompes funèbres : ce qui ne laisse que dix places pour les proches. Et le tout doit obligatoirement se faire en plein air.

"Ca n'a été fait qu'à Fleurus pour l'instant, parce qu'il y avait la possibilité d'installer un carport. Par contre ce type de structure est prévu dans les travaux de réaménagement des sites de Lambusart et de Heppignies."