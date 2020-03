Il doit être verdurisé, les familles seront dirigées vers d'autres cimetières.

En 2019, Fleurus avait fait l’esquisse de plans pour la verdurisation du cimetière de Lambusart, comme l’avaient été ceux de Wangenies et du Vieux Campinaire. L’idée était de planter de l’herbe et des plantes grasses, plus faciles à entretenir sans produits désherbants (désormais interdits) et d’aménager la partie ouest du cimetière avec un columbarium, des urnes, une zone biodégradable et un espace d’hommage où poser le cercueil pour dire quelques mots avant l’inhumation.

Mais quand l’architecte est revenue sur place, quelques mois après, ses plans n’étaient plus valables parce que de nouvelles rangées de caveaux avaient été ajoutées. Fleurus vient donc de prendre la décision d’arrêter d’inhumer dans de nouvelles concessions jusqu’à ce que les travaux aient été effectués. “On a prévu le début du chantier à l’automne (dans six mois, NdlR) mais on espère que ça pourra commencer avant”, note le bourgmestre Loïc D’Haeyer (PS). “Si on n’arrête pas les inhumations entre le moment où le plan est fait et le moment où les travaux commencent, on ne s’en sortira pas, parce que les inhumations à Lambusart sont très fréquentes étant donné qu’il n’y a déjà plus de places à Heppignies et Baulet, et que Brye commence à être à saturation.”

Les caveaux existants (familiaux par exemple) ou dont les concessions sont déjà prévues pourront bien accueillir de nouveaux corps, “et on autorisera à finir la rangée commencée, il reste quelques emplacements, avec une priorité donnée aux familles de Lambusart.” Mais pour le reste, il faudra se diriger vers d’autres cimetières, ou… attendre la fin des travaux, au bas mot la fin 2020, ce qui est évidemment impossible. “Durant ces travaux, nous allons préplacer des caveaux, pour éviter d’avoir des interstices entre les tombes, qui créent des problèmes à l’entretien, les citoyens pourront dès lors acheter la taille de caveau qui leur convient, et y ajouter une pierre.”