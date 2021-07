Les séances de cinéma en plein air reviendront bien cet été à Liberchies (Pont-à-Celles), avec un écran géant installé sur la place. C'est le centre culturel qui remet le couvert après le succès de l'édition précédente, à l'été 2020. "L'année passée, c'était sur des chaises, par bulle. Cette fois, il faudra voir les conditions sanitaires à l'approche des séances", signale le bourgmestre local Pascal Tavier (PS). "Il faut se montrer inventif, vu le contexte."

Les films diffusés ne sont pas encore déterminés: trois films sont proposés sur les réseaux sociaux, pour chaque date, et celui qui a le plus de votes sera diffusé. Trois séances sont prévues les mercredis 4, 11 et 25 août.

Pour la séance du 4 août, trois films de Tim Burton sont en compétion: Alice au Pays des Merveilles, Charlie et la chocolaterie ou Miss Peregrine et les enfants particuliers. Les votes sont ouverts sur https://www.facebook.com/ccpac.be/