La décision de fermer les théâtres et les cinémas du pays est tombée sans que personne ne s'y attende. Un vrai coup de massue pour un secteur qui jure, preuves à l'appui, avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin d'accueillir en toute sécurité les spectateurs. Pour le cinéma d'art et essai, le dernier CODECO ne se base pas sur un avis objectif et ne tient pas compte de tout ce qui été mis en place pour assurer une sécurité sanitaire maximale. Via un communiqué, le Quai 10 fait savoir qu'il ne fermeront pas leurs portes après le 26 décembre comme décidé lors du CODECO de ce 22 décembre.

"Chers amis/amies du Quai10,

En réponse à la gravité et à l’injustice de la situation, nous exerçons notre droit de manifester notre mécontentement. Nous prenons et assumons dès lors la décision de rester ouvert malgré la décision du CODECO d’hier. Cette décision est murement réfléchie. Elle se base, à l’inverse de celle prise par nos dirigeants hier, sur des éléments tangibles et concrets, les voici :

Des événements tests ont été réalisés et ont démontré l’absence de risque de contamination dans nos lieux. Les experts ne recommandaient pas cette mesure et s’en indignent pour la plupart. Le contrôle du CST, l’obligation de port du masque, la distanciation de deux sièges entre les bulles, la limitation des jauges ainsi que la ventilation des salles garantissent indéniablement la sécurité de nos spectateurs. Nous nous engageons bien entendu plus que jamais à appliquer ces règles drastiquement.

Toujours soucieux de faire primer l’intérêt général, nous avons joué le jeu depuis deux ans avec beaucoup de respect et de conscience de la gravité de la situation mais aujourd’hui, nous refusons de mettre une fois de plus notre personnel au chômage temporaire en réponse à une mesure qui relève uniquement de la communication politique.

Enfin, les cinémas et lieux de Culture ont plus que jamais au moment des fêtes un rôle social et sociétal. Nous offrons en effet, pour les personnes touchées par la solitude, une fenêtre ouverte vers le monde, des émotions, des rencontres dans une période où l’isolement est peut-être plus dur encore à supporter que le reste de l’année. Nous refusons dès lors de sacrifier ce rôle essentiel de lien social en ces temps si tourmentés.

La Culture ne peut plus, ne veut plus être une variable d’ajustement, une ligne dans un plan de communication politique, nous espérons que vous nous comprendrez, que vous nous soutiendrez. Venez voir nos films, achetez nos abonnements, partagez cette publication !

La programmation des jours à venir : https://www.quai10.be/agenda/

La possibilité d’acheter des abonnements en ligne : https://bit.ly/3xJhOVA

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année."