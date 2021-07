C’est une PME en pleine expansion. En l’espace de trois ans, Ikoab qui opère dans le domaine de la gestion de projets immobiliers a investi plus de 5,3 millions dans l’achat et la transformation de biens à Charleroi. "Et nous portons encore cinq projets à hauteur de 3,5 millions", explique Amaury Michiels, associé à Carl Romain.

Avec une centaine de chambres en colocation dans l’intra-ring, l’entreprise s’impose comme le numéro 1 local du co-living, une nouvelle façon d’habiter. En Belgique, le modèle a été développé à Bruxelles avant d’être importé en Wallonie. A Charleroi, il est arrivé en 2018. Au terme des opérations en cours dans cinq bâtiments, Ikoab gèrera 146 chambres.