Dernièrement, le CPAS annonçait les lauréats des micro-projets. Des projets issus d'associations et de groupements citoyens destinés à des personnes en situations de précarités, exclues du réseau traditionnel ou simplement créer du lien entre citoyens. Parmi les lauréats, on trouve L’ASBL "Ecole des Jeunes Futsal Joseph de Farciennes". Leur projet est de soutenir le «Futsal inclusif» pour lutter contre les exclusions et renforcer le lien entre les jeunes du quartier.

Pour Joseph Ghislandi, président du club de futsal de Farciennes, l'inclusion d'enfants extraordinaires est une mission qu'il à en lui. L'inclusion sportive est un projet réalisé en partie en mémoire de Max, un papa d'enfant extraordinaire et un DJ bien connu dans la région pour son combat en faveur de l'inclusion. "Quand il est décédé, j'ai décidé de prendre en main l'école inclusive de Farciennes pour faire du sport. J'ai toujours estimé que ces enfants avaient le droit de jouer au foot avec toutes les joies que cela procure comme marquer un but. J'ai souhaité mélanger les groupes afin que chacun puisse s'inspirer de l'autre," explique Joseph.

Si le projet est prévu pour être pleinement opérationnel en septembre, le coach organise des séances de sports dans différents salles de la région qu'il loue comme il le fait à Gilly.

Alors que les enfants extraordinaires y trouvent un certain épanouissement, les enfants dits "normaux" n'y perdent pas au change. "Je vois clairement des améliorations chez les enfants "normaux". Ils sont plus réfléchis et développent une meilleure intelligence de jeu et un bel esprit de groupe."

Dans un tel projet, sport et enfants sont tous gagnants.