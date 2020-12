D'après nos informations, l'alarme a été neutralisée puis la porte arrière fracturée. Les cambrioleurs ont ensuite tout retourné dans le commissariat, plusieurs sources nous parlent d'un "souk" dans les locaux. Des extincteurs auraient notamment été utilisés pour asperger tout après le cambriolage.

Les bureaux auraient aussi été fracturés. Et on nous parle notamment d'un vol d'armes, de gilets pare-balles et des radios Astrid, mais ces informations n'a pas pu être confirmées à ce stade.

La police locale confirme par contre qu'un cambriolage a bien eu lieu, mais ne donne aucun détail : l'enquête a été reprise par la police judiciaire fédérale, et l'inventaire des objets manquants ou volés doit encore être fait, et ne sera probablement pas communiqué à la presse, nous fait-on entendre.