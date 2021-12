Aménager des abords d’écoles non en zone 30 ni en espaces partagés, mais en aires de jeux et de détente pour enfants : en 2016, Charleroi a initié une expérience pilote dans la rue du Laboratoire en centre-ville, une rue située entre l’école communale Cobaux et la section primaire de l’athénée royal Vauban (Fédération Wallonie-Bruxelles). Des potelets - dont deux amovibles pour permettre l’accès aux véhicules de secours - y empêchent la circulation automobile dans la portion entre les rues de la Science et le boulevard de Fontaine.

Ce "parvis des enfants" est une réussite. Équipé de modules de jeu et de mobilier urbain fabriqués à partir de matériaux de récup, cette "cour de récréation" prolongée sur l’espace public a suscité des envies. Dans le dernier bulletin des questions écrites, le conseiller Ecolo Benjamin Debroux interroge l’échevin de la Mobilité Xavier Desgain sur l’opportunité de transposer le dispositif. Si bloquer une rue ne sert qu’à reporter le problème dans les rues avoisinantes, l’intérêt n’est pas démontré. À la rue du Laboratoire, les aménagements imaginés sont relativement légers mais ont apporté une réelle plus-value. Selon l’échevin, ce projet n’a pas engendré de gros embarras de circulation car il s’agit d’un petit tronçon.

Systématiser ce modèle ? La Première échevine Julie Patte en charge de l’Enseignement estime qu’il faut étudier les solutions au cas par cas. Dans le cadre de la mobilité du déconfinement, plusieurs expériences de rues scolaires ont été menées à Charleroi, tous réseaux confondus : rue de la Solidarité à Montignies-sur-Sambre, rue de la Cité des Nutons à Gilly, rue du Trî al Pîre à Dampremy, rue des Lilas à Couillet, rue du Bay à Jumet, rue Victor Hachez (partiellement) à la Docherie, rues Circulaire et de Ransart à Gosselies, ou encore Troisième avenue à Marcinelle, sur un tronçon. Les résultats n’ont pas été au rendez-vous.

Si des projets restent à l’étude comme à la rue Trî al Pire à Roux Bassée et rue de la Seuwe à Montignies-sur-Sambre, la ville n’exclut pas des fermetures ponctuelles à la circulation, un mercredi par mois ou un jour par semaine par exemple, voire un ou deux jours par an pour des événements (fancy-fair, fêtes, portes ouvertes, etc.).

Un appel à projets va être relancé aux écoles par la coordination accueil temps libre.

D.A.