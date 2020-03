C’est l’inquiétude à Thy Marcinelle, en bordure de l’intra-ring urbain de Charleroi.

« Des ouvriers estiment que leurs conditions de travail n’ont pas été adaptées à la crise sanitaire », selon Fabian Laduron, secrétaire régional de la CSC Metea. « Dans l’usine sidérurgique, la distance barrière d’1,5 m n’est en effet pas respectée », dit-il. « Le personnel n’a reçu de l’employeur aucun matériel de protection (ni masques, ni gants) alors que des membres sont en contact avec des fournisseurs et livreurs extérieurs. Enfin, ils n’ont pas non plus accès à l’eau ni au savon pour se laver les mains. »

Bref, les métallos se sentent en insécurité. « Notre centrale syndicale ne demande pas un recours au chômage pour cas de force majeure », enchaine le secrétaire principal Jean-Marie Hoslet, « mais la mise en place d’un vrai plan de réductions des risques de contamination, dans l’esprit des mesures imposées par le gouvernement fédéral. »

Dans une note interne dont nous avons pris connaissance, l’entreprise se présente comme « faisant partie des secteurs cruciaux à maintenir en activité » (sic). Pourtant, la production d’acier ne figure pas dans la liste des activités essentielles. « De fait, il est difficile de considérer le treillis et les fils à béton que fabrique Thy Marcinelle comme indispensables aux besoins vitaux de la nation et de la population », poursuit le syndicaliste.

Si la CSC Metea en a informé oralement le cabinet du bourgmestre et l’inspection du bien-être, le directeur d’exploitation David Valenti dit avoir mis en place des mesures concertées avec la médecine du travail et le service interne de protection et de prévention.

Un préavis de grève a été déposé. L’usine qui recourt intensément au chômage économique occupe un peu plus de 300 travailleurs.