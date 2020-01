Mardi matin, les pompiers ont repêché le corps d'une femme dans la Sambre, à hauteur de Farciennes.

L'autopsie avait lieu ce matin : le corps est bien celui de Kaushar Hussain. Son mari, Shujaat Yawary, avait été repêché le 15 janvier dernier à hauteur de Montignies-sur-Sambre.

Le parquet précise qu'il n'y a "pas encore de précisions possibles quant aux circonstances du décès."

Le couple de Carnières avait disparu le 26 décembre 2019. Leur voiture avait été retrouvée abandonnée, portières ouvertes et moteur tournant, sur le site désaffecté d'Interbéton, à Charleroi quelques heures après. Avant de quitter leur domicile, les deux personnes auraient parlé à l'un de leurs six enfants pour lui dire : "tu ne nous reverras probablement plus, ta mère et moi."

Les six enfants avaient été pris en charge par leur tante du côté paternel, la justice va désormais devoir s'atteler à leur trouver un tuteur, puisqu'ils sont désormais orphelins de père et mère.