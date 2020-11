Colère des clients et incompréhension des mesures sont le quotidien de Pierre Joly, patron d'une supérette en centre-ville.

Pierre est propriétaire d'une grande supérette de quartier dans le centre-ville de Châtelet depuis 35 ans. Actuellement indépendant sous l'enseigne Match, il propose à sa clientèle non seulement des produits alimentaires mais aussi des petits appareils électroménagers, un peu de textile et quelques jouets pour les enfants.

Depuis ce début de semaine, il ne peut plus tout vendre mais l'absence d'une liste définie de ce qu'il peut vendre ou pas hors produits alimentaires complique son travail quotidien à différents niveaux. "Nous sommes dans l'embarras et le questionnement. Je pense qu'une partie des clients ne le comprend pas toujours. Nous réagissons toujours directement pourtant. Alors que je retirais les articles des rayons, une dame m'a abordé avec véhémence pour me signaler que je ne pouvais pas vendre de textiles, elle a pris des photos pour s'en plaindre à je ne sais qui. Un peu d'observation aurait suffi pour voir que nous étions justement entrain de nous conformer aux nouvelles mesures. Lors de cette vague je constate plus d'agressivité chez certains. Les gens se font plus de remarques entre eux alors que nous sommes logés à la même enseigne face au virus. Nous ne pouvons pas nous diviser et nous ne sommes ni gendarme ni contrôleur."