Le secteur Horeca est à l’arrêt depuis le 14 mars. Si certains ont pu continuer à livrer, d’autres se sont vus obligés de fermer, comme à Rive Gauche, où l’ensemble du centre commercial a finalement décidé de fermer ses portes. Dès le 17 mars, une dizaine d’enseignes du secteur Horeca se sont rassemblées pour demander à Rive Gauche si un geste était prévu pour leurs loyers, étant donné qu’ils perdaient 100 % de leur chiffre d’affaires et n’avaient même plus l’opportunité d’ouvrir pour les commandes. Par courrier, on leur a répondu qu’on "comprenait" , mais que les propriétaires "ne pouvaient pas prendre position à ce jour" avec une promesse de "revenir prochainement vers vous" .

Le 23 avril, plus d’un mois après ce premier contact, c’est toujours silence radio : les commerçants s'inquiètent et sont furieux. Plusieurs d'entre eux ont témoigné.