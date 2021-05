Sur le plan financier, la crise sanitaire a apporté une bouffée d’oxygène au CPAS de Charleroi : l’institution a clôturé l’année 2020 sur un boni d’un peu plus de 2 millions d’euros, un résultat que le conseil de l’action sociale a décidé d’intégrer à la première modification budgétaire de 2021 afin de réduire l’intervention de la ville.

Ce résultat peut surprendre après une année qui a vu le chômage et la précarisation exploser. Selon le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe, cela résulte d’un double phénomène : l’organisation du télétravail et l’interruption de certaines activités collectives en présentiel ont généré des économies de fonctionnement. "Par exemple, il a fallu moins chauffer certains bâtiments, payer moins de frais de déplacement à notre personnel", observe-t-il. "Dans le même temps, nous avons bénéficié de subsides complémentaires covid de la Wallonie et du fédéral pour faire face à certains accroissements de dépenses. À ce jour, ces moyens n’ont pas encore été engagés. Mais ils pourraient l’être dans les mois à venir, l’année 2021 n’est pas terminée. Il ne faut donc pas se réjouir trop vite."

Quoi qu’il en soit, ils viendront alléger la dotation de la ville, et donc le poids de sa contribution à l’aide sociale. De quoi la soulager dans une année particulièrement compliquée.

On s’attend en tout cas à des hausses de dépenses : selon les prévisions, le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) devrait connaître une progression de 721 unités cette année, pour atteindre le chiffre de 9284 au 31 décembre prochain (contre 8563 à cette date en 2020). Autre illustration : la diminution du taux d’occupation des maisons de repos. "Cela nous a privés de certaines rentrées, qui ne seront plus compensées par la région wallonne durant le dernier trimestre", pointe Van Cau.

L’exercice 2020 est totalement atypique. Il ne peut donc servir de base de comparaison. Enfin, dernier levier positif : "Nous récoltons les fruits de notre bonne gestion de la dette : les mesures mises en place comme notamment le rachat anticipé d’une série d’emprunts nous ont permis d’alléger de 15 % les charges par rapport à 2019, avec une répercussion positive sur les finances de la ville."