Un budget de 95.000€ a été débloqué pour un partenariat de deux ans entre le CPAS de Charleroi et celui de Binche, indique l'action sociale carolo ce mercredi.

Le SAM (Service Action Migrants) qui s'occupe "d'activer socialement" les migrants, en proposant notamment de l'insertion sociale (enseignement, vie quotidienne, accès à la culture), de l'insertion socio-professionnelle (trouver un emploi) et du bénévolat d'action sociale (participer à la vie associative), a reçu un financement de 237.000€ pour 2020 et 2021 .

Une partie de cette dotation servira à développer l'entraide entre le CPAS de Charleroi, à savoir celui d'une grande ville de 200.000 habitants, et le CPAS de Binche, commune de 34.000 habitants. Objectif : durant deux ans, le CPAS de Charleroi partagera son expertise avec Binche concernant l'activation sociale des migrants.

Pour la première année, une assistante sociale, engagée à Binche, sera intégrée aux équipes du SAM carolo pour se former. Ensuite, elle appliquera durant un an les connaissances acquises en matière d'insertion sur le territoire binchois. "Nous sommes tous confrontés aux mêmes problématiques, profiter de l'expérience de l'autre nous permet d'avancer plus vite et mieux", note le président du CPAS de Charleroi, Philippe Van Cauwenberghe.