La rentrée scolaire arrive à grand pas. Pour certains étudiants et leur famille, entreprendre des études est synonyme de grandes dépenses. Afin de soulager quelque peu cet investissement financier parfois conséquent, une série d'aides sont disponibles. "La politique du CPAS de Charleroi a toujours été de soutenir les jeunes et les étudiants notamment par l’aide aux études et à la formation. Cette volonté a été rendue encore plus criante par la crise que nous vivons et je suis déterminé à ne laisser aucun jeune en difficulté. Nous communiquons largement sur ces aides en collaboration avec l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur de Charleroi ainsi qu’avec le réseau des maisons de jeunes et associations. Il serait insupportable qu’un jeune ne puisse mener à bien ses études et projets par manque d’information sur les aides qui sont actuellement disponibles," déclare Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi.

Pour les enfants de moins de 18 ans. Peuvent être pris en charge :

Le matériel de rentrée scolaire (imposé dans la liste remise par l’école),

Les abonnements de bus et de train, - les frais de cantines scolaires,

Les activités parascolaires (type sport, musique, peinture, excursion musée…), -

Les voyages scolaires ou encore les frais d’internat.

Chaque demande fera également l’objet d’une enquête sociale. Il faudra donc obligatoirement passer au préalable par une antenne sociale pour s’assurer d’être dans les conditions financières requises. Le montant de la prise en charge dépendra de cette enquête.

Pour les jeunes (18-25 ans) et étudiants :