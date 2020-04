Lieux et planning, les acteurs sociaux de la région se réorganisent afin de fournir à chacun l'aide urgente dont il a besoin.

Les restrictions sur les déplacements des personnes est particulièrement compliqué pour organiser l'aide sociale et alimentaire. Le CPAS de Charleroi et ses partenaires ont donc décidé de modifier les points de distribution des colis alimentaires ainsi que certains horaires.

"Nous avons décidé de décentraliser les distributions de colis alimentaires afin de mieux toucher nos coopérateurs, bénéficiaires de l’aide sociale, mais également toute personne qui en aurait besoin. Les usagers habituels de la coopérative seront prévenus par sms, appels téléphoniques…", nous explique-t-on.

La distribution de colis alimentaires du Passage 45 (45, rue Marie Danse à Charleroi) est étendue au samedi et au dimanche.

Pour rappel, tous les citoyens de Charleroi peuvent s’adresser aux antennes sociales du CPAS via le call center 071/ 20.81.60. Une aide alimentaire d’urgence est toujours possible notamment via un système de chèques repas (Tickets S). "Cette aide n’est pas réservée aux usagers habituels du CPAS mais également à tous les Carolos qui en auraient besoin", précise Philippe Van Cauwenberghe, le président du CPAS.

Voici la liste de quelques opérateurs actifs sur Charleroi :

Les Resto Du Cœur ont adapté leur fonctionnement. Pour raison sanitaire, le centre d'aide fournit des colis des colis alimentaires du lundi au vendredi. En ce moment, la distribution de repas chauds est suspendue.

Le Rebond ASBL offre également chaque jour et le week-end un repas chaud aux personnes qui se rendent à l’accueil de jour près de la Maison pour Associations à Marchienne-au-Pont.

"La Faim du mois" assure des distributions tous les mercredis sur la place de la Digue.

Voici le planning et lieux des distributions de la semaine du 20 au 26 avril :

Les distributions auront lieu de 10h00 à 13h00 :

Lundi 20/04 : Couillet à l’Habitat Solidaire du CPAS, Place communale (ancienne maison communale annexe) Mardi 21/04 : Monceau à la Salle des Cayats, site de Monceau-Fontaines, rue de Monceau-Fontaines 42/1

Mercredi 22/04 : Roux au Service des Bâtiment du CPAS, Rue de Marchienne, 33

Jeudi 23/04 : Ransart/Jumet au Château Mondron, rue du Château Mondron 159

Vendredi 24/04 : Mont-sur-Marchienne au Triangle, rue du beau site 28

"La faim du mois" organise une distribution de repas ce samedi 18 avril à 16 h sur la Place de la Digue à Charleroi.

Pour assurer les distributions dans les meilleures conditions possibles il est demandé à chacun de se présenter avec sa carte d'identité ainsi qu'un sac. Il est aussi demandé de respecter les gestes barrières (distanciations sociales,...).