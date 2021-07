Intitulée "Été solidaire, je suis partenaire", l’opération subventionnée en partie par la Région wallonne, permet depuis plus de 20 ans à des jeunes de s’impliquer dans la valorisation, l’amélioration de leur quartier et de leur environnement mais aussi les encourager à développer leur sens de la citoyenneté et de la solidarité. Une implication qui en contrepartie offre la possibilité aux jeunes de disposer d’un job d’étudiant.

En plus de sensibiliser les jeunes à la solidarité, cette opération leur permet de découvrir le monde du travail. Chaque jeune est engagé grâce à un contrat d’étudiant et met son temps de travail au service de la communauté par la réalisation de travaux d’utilité publique.

En 2021, ce sont près de 30 jeunes qui participeront à l’opération "Été solidaire" de Châtelet. 20 travailleront pour le CPAS et PCS et 10 pour le Logis Châtelettain.

Du côté du CPAS et du PCS, durant 2 semaines, les jeunes travailleront à la rénovation et l’entretien de deux sites : Le jardin partagé du Plan de Cohésion Sociale de Châtelet. Situé à l’entrée du parc de Châtelet, ce jardin permet, chaque année, à plus de 30 habitants de Châtelet, Châtelineau et de Bouffioulx de disposer d’une parcelle de terre pour y faire pousser leurs fruits, légumes et plantes. Les jeunes y réaliseront des travaux de nettoyage et d’entretien des allées, la rénovation d’une des serres du jardin, la remise en peinture du local des jardiniers, la réparation des clôtures ou encore la réhabilitation d’un second plan d’eau. Les jeunes porteront mains fortes dans la Maison de Repos et de Soins du Sart Allet.Elle appartient au CPAS de Châtelet et elle offre la possibilité aux jeunes de rendre service à près de 80 résidents, leurs familles et les membres du personnel de la maison de repos. En effet, ils effectueront des travaux de rafraîchissement des bancs extérieurs du parc, la mise en peinture et le remplacement des assises en bois, le rafraîchissement du local technique des ouvriers, ou encore le ponçage et la mise en peinture des mains courantes situées à l’entrée principale du bâtiment. Chacun des travaux seront réalisés sous la supervision d’un ouvrier.

Les étudiants travailleront sur les deux sites du 19 au 30 juillet (21 non compris) les lundis et mardis de 8h00 à 16h00, mercredis et jeudis de 8h00 à 15h30 et les vendredis de 8h00 à 14h30.