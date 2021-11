Le coût des énergies touchent durement le portefeuille des ménages d'autant plus quand ceux-ci éprouvent déjà des difficultés au quotidien. Afin de limiter l'impact sur la qualité de vie des familles plus durement touchées, le CPAS propose différentes aides permettant d'alléger les factures. "Ces aides qui ne sont pas nouvelles mais elles peuvent aider beaucoup de citoyens en cette période rendue encore plus difficile par l’explosion des coûts énergétiques. Il serait dommage que des carolos concernés passent à côté de ces aides qui leur sont destinées," encourage Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi.

1. l’octroi de l’allocation chauffage ou chèque mazout.